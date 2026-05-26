Roberto Vannacci entra in Regione Lombardia con Futuro Nazionale, FdI: “Da capire se starà in maggioranza”

Oggi Roberto Vannacci annuncerà la costituzione del gruppo di riferimento di Futuro Nazionale nel Consiglio regionale della Lombardia. Dubbi se farà parte o meno della maggioranza: “Dobbiamo capire come si posizioneranno”, ha spiegato a Fanpage.it il capogruppo di FdI Christian Garavaglia.

Roberto Vannacci (foto da LaPresse)

Roberto Vannacci entra nel Consiglio regionale della Lombardia. Oggi, martedì 26 maggio, al quinto piano del grattacielo Pirelli si terrà la conferenza stampa nella quale il leader di Futuro Nazionale annuncerà la nascita della nuova componente politica nell'assemblea. Con Vannacci ci saranno Pietro Macconi e Luca Daniel Ferrazzi, che formalizzeranno il cambio gruppo lasciando rispettivamente Fratelli d'Italia e il misto. Nonostante il posizionamento politico dell'ex vice segretario della Lega, da parte della maggioranza non c'è ancora un'apertura chiara: "Ascolteremo quello che hanno da dire e le loro motivazioni", ha spiegato a Fanpage.it Christian Garavaglia, capogruppo in Regione per FdI: "Poi dovranno essere loro a richiedere un incontro per definire il loro posizionamento".

Quello che si formerà oggi al Pirellone non sarà un gruppo formale in Consiglio, piuttosto un gruppo "di riferimento". La costituzione di un gruppo autonomo, infatti, richiede l'adesione di almeno tre consiglieri, ma per il momento sono due. Uno è appunto Macconi, ormai ex meloniano eletto a Bergamo e, fino ad oggi, ritenuto vicino alla corrente dei La Russa. L'altro è, invece, il varesino Luca Daniel Ferrazzi, il quale nel 2023 è stato eletto per la quinta volta nelle fila di Lombardia Migliore di Letizia Moratti (fuoriuscita da Forza Italia) e poi capogruppo del misto in Consiglio regionale.

Non è escluso, però, che nelle prossime settimane altri esponenti del centrodestra possano passare a Futuro Nazionale, facendo diventare il nuovo schieramento di Vannacci una realtà anche in Lombardia. Una prima scadenza potrebbe essere proprio il 13-14 giugno, quando a Roma si terrà l'assemblea costituente del nuovo partito.

Intanto, però, restano dubbi su quello che sarà il posizionamento di Futuro Nazionale nel Pirellone: se resterà tra le forze di maggioranza a sostegno del presidente leghista Attilio Fontana, oppure se si proporrà in antitesi alla linea politica tenuta fino ad oggi. "Occorrerà fare un incontro, ma dovranno essere loro a proporlo", ha sottolineato Garavaglia. Da parte dei Fratelli d'Italia, infatti, non c'è un'apertura a priori: "Dobbiamo vedere quali sono le loro motivazioni e capire il loro posizionamento, siamo in attesa".