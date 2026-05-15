Sondaggi politici elezioni Milano 2027, Majorino è il candidato preferito: in vantaggio sul centrodestra

Stando all’ultimo sondaggio Youtrend, Pierfrancesco Majorino è il candidato preferito tra qualsiasi candidato di centrodestra. Tallonato però, in caso di primarie, da Mario Calabresi.

Pierfrancesco Majorino

Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Lombardia, è il candidato preferito tra gli elettori che voteranno alle prossime elezioni comunali 2027 a Milano. Questo è quanto emerge dal sondaggio realizzato da YouTrend. Alla domanda chi votare se alle elezioni per scegliere il sindaco di Milano si presentasse Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra contro un candidato di centrodestra, il 54,6 per cento sceglierebbe proprio l'ex assessore mentre il 40,6 per cento opterebbe per un candidato di centrodestra e il 4,8 per cento per un altro candidato. C'è poi un 41,2 che è rappresentato da indecisi e astenuti.

C'è da porre attenzione su un altro dato: in caso di primarie, il capogruppo del Pd è tallonato dal giornalista Mario Calabresi. Sempre secondo i sondaggi, in caso di primarie con sei candidati, Majorino verrebbe scelto dal 35 per cento mentre il 31 per cento opterebbe per Calabresi. Il 34 per cento, invece, per altri candidati e c'è poi un 7 per cento di persone indecise. In caso di primarie con 4 candidati, Majorino si attesta al 40 per cento, Calabresi al 39 per cento e gli altri candidati al 21 per cento. Gli indecisi sono il 9 per cento.

Il capogruppo del Pd in Lombardia è ritenuto più affidabile per temi che riguardano: case popolari, costo degli affitti, urbanistica, costo della vita, mobilità e trasporti, politiche sociali, ambiente e rifiuti. Calabresi, invece, lo è per edilizia privata, sicurezza e turismo. In questo contesto è inserito anche l'assessore al bilancio Emmanuel Conte, che è ritenuto più affidabile per temi che concernano il settore della cultura e degli eventi.

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Per quanto riguarda la fiducia, il 28 per cento ne ripone ancora per il sindaco Beppe Sala che è seguito da Majorino (26 per cento), Maurizio Lupi (24 per cento), Stefania Craxi (21 per cento), Calabresi (16 per cento) e Umberto Ambrosoli (14 per cento). Sempre stando a quanto riportato dal sondaggio, tra le persone intervistate il 27,3 per cento voterebbe per il Partito Democratico, il 19,8 per cento per Fratelli d'Italia, il 12,4 per cento per Alleanza-Verdi-Sinistra italiana, l'8,5 per cento per Forza Italia, il 7,3 per cento per Azione, il 5,9 per cento per il Movimento 5 Stelle, il 5,3 per cento per la Lega, il 4,2 per cento per Italia Viva, il 2,7 per +Europa, il 2,2 per cento per Noi Moderati – Lupi. Il 4,4 per cento, invece, voterebbe per altri partiti.