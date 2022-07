Beppe Sala tra i sindaci più amati d’Italia: quarto posto per il primo cittadino di Milano Salto del sindaco di Milano Beppe Sala ai primi posti della classifica degli amministratori più amati, dall’81esimo al quarto posto. Guadagna posizioni anche il governatore lombardo Attilio Fontana, che sale dalla decima posizione alla settima.

Un balzo in avanti, fino a un passo dal podio. Corre Beppe Sala, primo cittadino di Milano, nella classifica che ogni anno Il Sole 24 Ore dedica agli amministratori più graditi d'Italia: se l'anno scorso occupava un triste 81esimo posto, quest'estate il sindaco meneghino si conquista il quarto posto, con un consenso che sfiora il 60 per cento.

Tallonando i tre preferiti Luigi Brugnaro (il sindaco di Venezia che resta saldo al primo posto), Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) e l'unico dem del trio Antonio Decaro (primo cittadino di Bari), che scalza il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Alle sue spalle altri due sindaci di capoluoghi e colleghi di coalizione, il napoletano Gaetano Manfredini e il bolognese Matteo Lepore.

In fondo alla classifica dei sindaci migliori d’Italia? A chiudere le fila ci sono Claudio Corradino (Biella) e Paolo Truzzo (Cagliari).

A stabilire l'ordine del Governance Poll de Il Sole 44 ore, effettuato nel periodo compreso tra marzo e giugno 2022 e realizzato dall’istituto Noto, il parere di 600 cittadini per ogni Comune. I capoluoghi dove si è votato nell’ultima tornata delle elezioni amministrative non sono stati presi in considerazione.

Il podio leghista e l'ascesa di Fontana

Successo quest'anno anche per il governatore lombardo Attilio Fontana, che sale dalla decima alla settima posizione. Classifica, quella dei presidenti di Regione, dominata da ben 12 anni dal veneto Luca Zaia, che non molla la medaglia d'oro dal suo primo mandato da numero uno del Veneto.

Zaia è tallonato da un altro leghista, il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimo Fedriga: con il suo exploit arriva al 68 per cento e supera Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), che rispetto all'anno scorso scende di una posizione e si guadagna il bronzo – pur mantenendo un solido livello di gradimento con il suo 65 per cento.

A guardarli da lontano, ma non troppo, il pupillo di Matteo Salvini per le Regionali lombarde 2023 Attilio Fontana, con un consenso che si attesta intorno al 50 per cento. La Lombardia è spaccata a metà?