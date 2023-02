Ruba vestiti al centro commerciale: “Il vigilantes mi ha costretta a fare sesso per non denunciarmi” Una ragazza di 29 anni è stata sorpresa da un vigilantes a rubare una piastra per capelli: l’uomo le ha promesso il silenzio in campo di soldi e di una prestazione sessuale.

A cura di Giorgia Venturini

Una guarda giurata di 54 anni dovrà difendersi dall'accusa di estorsioni, violenza sessuale e violenza privata. Dalle prima informazioni, a denunciarlo è stata una ragazza di 29 anni: ha raccontato di essere stata sorpresa dall'uomo a rubare nel centro commerciale e questo le ha promesso il silenzio in campo di soldi e di una prestazione sessuale.

Tutto è accaduto qualche settimana fa a Soncino, in provincia di Cremona. Ieri mercoledì 8 febbraio la prima udienza preliminare dove si è cercato di ricostruire quanto accaduto. Nel dettaglio la giovane sta stata sorpresa a rubare una piastra per capelli dal valore di 50 euro e ha cercato di uscire dal centro commerciale CremonaPo di Cremona. Un piano che alla 29enne non è riuscito perché sorpresa dal vigilantes che l'ha bloccata.

Il ricatto del vigilantes

A questo punto la guardia giurata le ha promesso il silenzio in cambio di un rapporto sessuale. L'incontro tra i due – come riporta Brescia Today darebbe avvenuto due volte: l'uomo in entrambe le occasioni l'avrebbe costretta a spegnere il cellulare, a fare sesso con lei e a farsi pagare 150 euro. Minacce e ricatto durato almeno per due settimane, fino a quando la ragazza non si è convinta a presentarsi dalle forze dell'ordine e a denunciare l'accaduto.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri allora si sono attivati organizzando una trappola al 54enne. Quando la donna ha incontrato l'uomo, al momento della richieste di soldi e del rapporto sessuale sono intervenuti i carabinieri che l'hanno arrestato in flagranza di reato. Ora dovrà chiarire tutto davanti al giudice di tribunale.