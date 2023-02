Molesta le dipendenti del centro commerciale: “Non sai cosa ti faccio se ti prendo” La Questura di Monza ha disposto il Daspo urbano di due anni a un 52enne. L’uomo, stando alle denunce e ai racconti dei testimoni, quasi ogni giorno molestava sessualmente le dipendenti del centro commerciale il Gigante di Cesano Maderno.

A cura di Enrico Spaccini

Quasi ogni giorno, mattina e pomeriggio, andava al bar del supermercato il Gigante di Cesano Maderno, nella provincia di Monza e della Brianza, a minacciare e molestare sessualmente le dipendenti. Come raccontato da diversi testimoni, oltre che dalle vittime stesse, il 52enne nato e residente nella zona rivolgeva frasi di natura sessuale alle donne nonostante la presenza di bambini e anziani: "Non sai cosa ti faccio se ti prendo, vieni in bagno che ti…", e altre anche più dirette. Raccolte le denunce, i carabinieri della compagnia di Desio hanno notificato all'uomo un provvedimento di Daspo urbano (il Divieto di accesso alle aree urbane, o Dacur): la misura comporterà il divieto di accesso e stazionamento all’interno del centro commerciale per due anni.

Le molestie al bar del supermercato

All'inizio le molestie non erano così frequenti. Poi, però, con il passare dei giorni il suo era diventato un comportamento ossessivo: mattina e pomeriggio, ore su ore, di continuo a importunare le dipendenti del centro commerciale. Al punto che diversi clienti assistendo a quelle scene decidevano di andarsene, intimoriti da quello che avrebbe potuto fare.

C'è stato anche un episodio di violenza in cui la barista è stata costretta a nascondersi: "L'ho visto tornare all'interno del bar e, per non essere ancora ingiuriata, sono andata all'interno della cucina", ha raccontato. La cucina è separata dalla zona esterna del locale da una vetrata che crea così una sorta di barriera. Essendo vetro, però, "fa sì che dall’esterno si riesca tranquillamente a vedere l’interno della cucina".

Dopo le varie denunce, la Questura di Monza ha deciso di disporre un Daspo di due anni nei confronti del 52enne, in particolare per i fatti accaduti al centro commerciale nel mese di gennaio.