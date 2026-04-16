Ladri saccheggiano una tabaccheria a Cantù, bottino da 100mila euro: il colpo di notte passando dal tetto

Una banda di ladri si è introdotta di notte all’interno del centro commerciale Mirabello di Cantù (Como) e ha preso di mira la tabaccheria Totò Mania, rubando sigarette e soldi per un valore complessivo di 100mila euro.

Foto di repertorio

Ladri in azione al centro commerciale Mirabello di Cantù (Como). Un colpo da 100mila euro è stato messo a segno nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 aprile. Stando a quanto si apprende dalle informazioni diffuse, si sarebbe trattato di un colpo mirato. L'obiettivo era nient'altro che la Tabaccheria Toto Mania, in cui sono state rubate sigarette e denaro in contante.

A lanciare l'allarme il proprietario del locale che l'indomani mattina, all'orario di apertura, si è accorto di quanto accaduto e ha chiamato immediatamente il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione di servizio, al lavoro ora per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Secondo una primissima ricostruzione, pare che i ladri abbiano agito seguendo uno schema preciso e consolidato. Prima avrebbero fuori uso l’alimentazione elettrica, rendendo di fatto inutilizzabili i sistemi di allarme e videosorveglianza. Successivamente sarebbero riusciti a entrare all'interno del centro commerciale calandosi dal tetto della struttura.

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Secondo quanto emerge, i carabinieri di Cantù stanno anche valutando se il colpo al centro Mirabello possa essere ricollegato a a quello avvenuto pochi giorni fa a 20 chilometri di distanza, a Olgiate Comasco, dove un altro esercizio era stato colpito con un’azione molto simile: anche in quel caso i ladri avevano prima neutralizzato i sistemi di sicurezza e poi erano entrati dall’alto, puntando direttamente a sigarette e contanti. È probabile che i due furti siano opera della stessa banda.