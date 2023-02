Donna accoltellata alla gola nel parcheggio del centro commerciale: fermato il compagno Una donna è stata accoltellata alla gola e a una gamba nel centro commerciale tra Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. I carabinieri hanno fermato il suo compagno.

Una donna di 56 anni è stata accoltellata in un parcheggio questa mattina, martedì 28 febbraio, a Cinisello Balsamo. Colpita alla gola, al torace e a una gamba, è in condizioni gravi e al momento è ancora in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, a colpirla sarebbe stato il compagno di 62 anni già fermato.

È accaduto intorno alle 11:20 nel parcheggio di un centro commerciale tra via Massimo Gorki di Cinisello Balsamo e via Fulvio Testi, nel territorio di Sesto San Giovanni. La 56enne, italiana, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Al momento dell'arrivo dei sanitari del 118 era cosciente e con parametri vitali stabili.

Il compagno con cui convive, invece, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Stando a una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe legata alle difficoltà economiche vissute dalle coppia. I militari hanno già trovato e sequestrato i due coltelli che il 62enne avrebbe usato per colpire la propria compagna all'interno di una Peugeot 508, con la vittima seduta sul lato del passeggero.

