Fanno sesso sul marciapiede in pieno centro: un residente li vede e filma tutto con il cellulare Una giovane coppia rischia una denuncia per atti osceni in luogo pubblico: è stata sorpresa a fare sesso su un marciapiede a Brescia in pieno centro.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Sesso in pieno centro in via Fratelli Bronzetti a Brescia, a pochi passi dalla chiesa di San Nazario. Protagonisti di un video che sta facendo il giro del web e che è stato segnalato in più gruppi cittadini della zona è una giovane coppia: ora i due rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. A riprendere tutto è stato un residente della zona: resta da capire chi ha fatto girare il video sui tanti social e sulle varie chat di gruppo, perché anche chi lo ha diffuso potrebbe rischiare un provvedimento.

Le reazioni dei residenti sui social

I fatti risalirebbero alla notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio: a indignare i tanti residenti è anche la zona in cui è avvenuto l'atto sessuale, ovvero in pieno centro. Sui social, come riporta Brescia Today, c'è chi grida allo "sfregio della città". Per i cittadini infatti è una questione di degrado e di uno scarso controllo delle forze dell'ordine. C'è chi però difende i due giovani, sostenendo che "non fanno male a nessuno".

Cosa rischia la giovane coppia

Le indagini delle forze dell'ordine stanno cercando di risalire all'identità della giovane coppia che rischia una sanzione per atti osceni in luogo pubblico. La sanzione va da un minimo di 5mila euro a un massimo di 30mila euro. Si tratta di un illecito amministrativo e non più di una fattispecie penalmente rilevante.

Altre coppie sanzionate

Lo scorso dicembre una multa salata era scattata da una coppia sorpresa a fare sesso in strada a Caponago, in provincia di Monza e Brianza. Dopo essere stata sorpresa dagli agenti di polizia, i due hanno dovuto pagare una sanzione di 10mila euro.

Un'altra sanzione era scattata anche qualche mese fa quando in pieno giorno un'altra coppia era stata sorpresa a fare sesso in auto senza nemmeno essersi premurati di oscurarne in qualche modo i finestrini. E così due uomini di 48 e 63 anni, il primo residente a Lecco e il secondo a Sondrio, sono stati entrambi multati e dovranno pagare una salatissima sanzione.