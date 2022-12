Fanno sesso in strada: maximulta da 10mila euro per una coppia Un coppia è stata sorpresa dagli agenti di polizia in un paese di Monza e Brianza a fare sesso in strada e per questo dovrà pagare una multa da 10mila euro.

A cura di Giorgia Venturini

"Atteggiamenti troppo disinvolti in pubblico". Per questo è scattata una multa salata per una coppia di Caponago, in provincia di Monza e Brianza: la coppia è stata sorpresa dagli agenti di polizia a fare sesso in strada e per questo dovrà pagare una multa da 10mila euro.

I controlli della polizia locale

Il giornale locale Il Cittadino di Monza e Brianza, ha riportato una nota in un cui la sindaca di Caponago Monica Buzzini spiega che "dopo le segnalazioni di abbandono di rifiuti ad opera di soggetti che erano soliti appartarsi sul territorio caponaghese per consumare atti sessuali non sempre in macchina, ma anche in luoghi pubblici, la nostra Polizia Locale ha intensificato la vigilanza di sera e di notte".

I controlli degli agenti sono avvenuti in borghese e sfruttando l'uso delle telecamere della zona. Il risultato sono ben 20 sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana e addirittura una violazione per Atti Osceni In Luogo Pubblico.

Coppia multata perché fa sesso in macchina

Un'altra sanzione era scattata anche qualche mese fa quando in pieno giorno un'altra coppia era stata sorpresa a fare sesso in auto senza nemmeno essersi premurati di oscurarne in qualche modo i finestrini. E così due uomini di 48 e 63 anni, il primo residente a Lecco e il secondo a Sondrio, sono stati entrambi multati e dovranno pagare una salatissima sanzione.

Sono stati i carabinieri della stazione di Giussano, che stavano passando per strada per normali controlli, a sorprendere i due in auto in atteggiamenti decisamente espliciti. Gli amanti dovranno pagare una multa di circa 3.500 euro a testa per atti contrari alla pubblica decenza, reato previsto e punti dall'articolo 726 del codice penale.