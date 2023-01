Il centro massaggi che offre sesso a pagamento: 10mila euro di multa alla titolare Era un centro massaggi clandestino quello che la polizia ha scovato in un appartamento di Cinisello Balsamo (Milano): la titolare è stata denunciata per sfruttamento della prostituzione, e rischia fino a 6 anni di carcere.

Non solo massaggi, ma sesso a pagamento. Era un centro clandestino quello che gli agenti di polizia hanno scovato in un appartamento di via Giacosa a Cinisello Balsamo (hinterland di Milano): la titolare è stata denunciata per sfruttamento della prostituzione e rischia fino a 6 anni di carcere. Per lei, inoltre, 10mila euro di multa per violazioni a livello igienico e per la mancanza della licenza professionale.

I centri abusivi a Milano tra via Bligny e via Nino Bixio

Un caso che ricorda quello accaduto in via Bligny a Milano, nel marzo scorso. I clienti del centro massaggi abusivo di Milano, colti sul fatto e interrogati dalle forze dell'ordine, avevano confermato che nei 60 euro che pagavano per un'ora di massaggi era compreso un rapporto sessuale con una delle dipendenti del locale. Denunciata la titolare, una 39enne cinese.

Un altro centro clandestino del pieno centro di Milano, stavolta in via Nino Bixio, era stato chiuso per lo stesso motivo: il suo proprietario, un cittadino cinese di 33 anni, faceva pagare 20 euro in più ai clienti che volevano una prestazione sessuale al termine del massaggio. Per l'uomo erano scattate diverse sanzioni amministrative, tra cui quelle per aver impiegato un lavoratore privo di regolare permesso di soggiorno, per non aver controllato il Green pass, per violazione della tute della salute dei non fumatori e per la presenza delle quattro lavoratrici in nero.