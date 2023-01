Moglie e marito fermati per spaccio di droga: in tasca l’uomo aveva 10mila euro in contanti Un uomo è stato fermato perché trovato con 10mila euro in tasca: gli agenti di polizia si sono insospettiti. Nella casa del fermato hanno trovato la droga.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

È stato trovato con 10mila euro in contanti in tasca un uomo arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Così lo hanno trovato gli agenti della volante quando lo hanno fermato all'angolo tra via Francesco De Sanctis e via della Chiesa Rossa, a Milano: le perquisizioni sono continuante in casa. Qui sono stati trovati 35 grammi di fumo.

In manette anche la moglie

A finire in manette – come riporta Milano Today – è un 31enne originario della Tunisia: è già noto alle forze dell'ordine per lo stesso reato. Droga e materiale per confezionarla è stata trovata nella sua casa. A insospettire gli agenti è stato i contenti trovati nelle tasche. E una volta in casa hanno trovato anche la moglie del fermato: anche nei suoi confronti sono scattate le manette per spaccio di sostanze stupefacenti.

Moglie denuncia il marito ai carabinieri

Nei mesi scorsi una donna aveva denunciato il marito per aver nascosto la droga. La coppia aveva appena litigato per gelosia e per l'affido dei figli minorenni e lo aveva fatto così forte che i vicini hanno dovuto chiedere l'intervento dei carabinieri. Arrivati in quell'abitazione in via Favaglie San Rocco di Cornaredo, alle porte di Milano, la donna ha voluto vendicarsi dicendo ai militari dove il marito nascondeva la droga. Immediatamente perquisito, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Leggi anche Fanno sesso in strada: maximulta da 10mila euro per una coppia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e di quella di Settimo Milanese per una lite familiare. Arrivati in quell'abitazione, però, c'era solo la moglie. Identificata, la donna italiana di 34 anni ha ammesso che fino a pochi minuti prima del loro arrivo stava litigando con il marito che si era appena allontanato. L'uomo è stato fermato poco dopo.