Litiga con il marito e si vendica dicendo ai carabinieri dove nasconde la droga I carabinieri erano intervenuti su segnalazione di una lite domestica. Arrivati in quell’abitazione, la donna ha detto che il marito stava nascondendo della droga nella sella del motorino. Il 37enne è stato arrestato in flagranza.

A cura di Enrico Spaccini

Una coppia aveva appena litigato per gelosia e per l'affido dei figli minorenni e lo aveva fatto così forte che i vicini hanno dovuto chiedere l'intervento dei carabinieri. Arrivati in quell'abitazione in via Favaglie San Rocco di Cornaredo (nella Città metropolitana di Milano), la donna ha voluto vendicarsi dicendo ai militari dove il marito nascondeva la droga. Immediatamente perquisito, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La lite in famiglia

La segnalazione è arrivata nel pomeriggio dell'8 dicembre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e di quella di Settimo Milanese per una lite familiare. Arrivati in quell'abitazione, però, c'era solo la moglie. Identificata, la donna italiana di 34 anni ha ammesso che fino a pochi minuti prima del loro arrivo stava litigando con il marito che si era appena allontanato.

L'uomo, però, un 37enne italiano pregiudicato, è rientrato poco dopo con i militari ancora in casa. A quel punto, la donna ha detto ai carabinieri che all'interno della sella del motorino suo marito custodiva della sostanza stupefacente.

Nella sella del motorino soldi e droga

Fatta immediatamente la perquisizione, hanno trovato 17 grammi di cocaina suddivisi in due buste, oltre a un'altra più piccola con tre frammenti di pasticche, probabilmente MDMA, una di 0,3 grammi e una di 0,2 grammi.

All'interno di quella sella c'erano anche due fogli con su scritti nomi e cifre, probabilmente clienti e il saldo da pagare o pagato, oltre che 1.950 euro in contanti. Il 37enne è stato quindi arrestato in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.