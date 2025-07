video suggerito

Sparatoria a Sesto Calende: 21enne e 23enne feriti con un fucile da caccia, indagano i carabinieri Un 21enne e un 23enne sono stati feriti con colpi d'arma da fuoco, probabilmente un fucile da caccia, nella serata del 6 luglio a Sesto Calende (in provincia di Varese). I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Due giovani sono rimasti feriti nella tarda serata di ieri, domenica 6 luglio, a Sesto Calende (in provincia di Varese) da colpi d'arma da fuoco. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti dopo aver sentito alcuni spari provenire dalla boscaglia. I due, un 21enne e un 23enne, sono stati trasportati all'ospedale di Circolo di Varese e al Sant'Anna di Como, entrambi in codice giallo e non in pericolo di vita. Piantonati dai carabinieri, saranno ascoltati appena le loro condizioni di salute lo permetteranno.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 22 del 6 luglio. I carabinieri della Compagnia di Gallarate e della Stazione di Sesto Calende sono intervenuti, insieme a tre ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso, nei pressi di via Varesinella a Sesto Calende, in un'area periferica della frazione di Oneda, al confine con Mercallo. Là sono stati soccorsi un 21enne e un 23enne, entrambi di nazionalità marocchina, feriti con quella che sembrerebbe un'arma da caccia, probabilmente un fucile.

Loro stessi sarebbero riusciti a chiedere aiuto ad alcuni passanti, i quali avevano già chiamato il 112 dopo aver sentito i primi spari. I colpi hanno raggiunto i ragazzi in zone del corpo non vitali e sono stati ospedalizzati in codice giallo, di media gravità.

I militari sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e appena possibile ascolteranno i due feriti, al momento piantonati in ospedale. L'ipotesi è che si sia trattato di uno scontro legato al controllo del traffico di sostanza stupefacenti della zona.