Si tuffano nel lago Maggiore dalle Fornaci di Caldè, ma crolla un solaio: feriti 2 ragazzi, 16 evacuati

A cura di Enrico Spaccini

Due ragazzi sono rimasti feriti in seguito al crollo di una parte di un solaio avvenuta nei pressi delle Fornaci di Caldè, frazione di Castelveccana (in provincia di Varese). Stando a quanto emerso finora, i due 17enni facevano parte del gruppo di circa 20 giovani che nella mattinata di oggi, giovedì 12 giugno, era entrato nella zona interdetta al pubblico per tuffarsi nel lago Maggiore. All'improvviso, una porzione di una struttura fatiscente è crollata causando il ferimento dei due. Le loro condizioni non sono gravi.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 14:30 del 12 giugno. Un gruppo di circa 20 giovani avrebbe oltrepassato la recinzione che dovrebbe impedire l'accesso alle Fornaci di Caldè per ottenere un luogo dal quale tuffarsi nelle acque del lago Maggiore. Ad un certo punto, per cause ancora da chiarire, una porzione di un solaio di una struttura fatiscente è crollata, rischiando di coinvolgere i presenti.

A riportare le conseguenze più gravi sono stati due ragazzi di 17 anni. Uno avrebbe rimediato un profondo taglio a un tallone, mentre l'altro è rimasto ferito a un braccio. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza della Croce Rossa di Gavirate e una della Padana Emergenza Luino insieme all'elisoccorso, alla guardia costiera e ai vigili del fuoco di Luino. Il primo ragazzo ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Cittiglio, mentre il secondo in codice verde a quello di Luino.

Sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Luino, arrivati con due pattuglie, e la guardia costiera. Una decina di giovani sono stati allontanati dal luogo del crollo e condotti in una zona più sicura via terra, mentre altri sei sono stati evacuati con il battello pneumatico.