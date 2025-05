video suggerito

Scendono in riva al fiume ma il torrente si ingrossa e blocca la strada: 5 ragazzi restano intrappolati in una gola Sabato pomeriggio cinque giovani escursionisti sono rimasti bloccati nella gola del torrente Mallero, vicino a Sondrio. Dopo essersi avvicinati a valle, il corso d'acqua si è ingrossato al punto da impedire loro il ritorno. Sono stati soccorsi dai vigili del fuoco che li hanno messi in salvo.

Immagine di repertorio

Oggi pomeriggio cinque ragazzi sono rimasti bloccati nella gola del torrente Mallero, nella zona delle Cassandre, a nord di Sondrio. Il gruppo si è ritrovato in trappola dopo essere sceso a valle, quando il corso d'acqua ha cominciato a ingrossarsi sbarrando loro la strada dalla quale erano arrivati. I ragazzi sono stati soccorsi dai vigli del fuoco e dal soccorso alpino e sono stati messi in salvo senza aver subito ferite o lesioni.

Tutto è successo nel pomeriggio di oggi, sabato 31 maggio. Gli escursionisti hanno lanciato l'allarme attorno alle 17:45, dopo essersi resi conto che il fiume vicino al quale avevano cercato refrigerio, all'imbocco della Valmalenco, si era ingrossato nel giro di poco tempo, impedendo loro di tornare indietro. Chiamato il numero unico delle emergenze, il 112, sul posto sono intervenuti i soccorsi: i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i sanitari della croce rossa e l'elicottero dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia, decollato dalla base di Caiolo. Con loro anche i Carabinieri del comando di Sondrio.

Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato i cinque ragazzi in buone condizioni fisiche e non si è reso necessario l'intervento dei sanitari. Tre di loro sono stati scortati verso Sondrio dai vigili del fuoco e sono riusciti a tornare a piedi, mentre gli altri due sono stati issati sull'elicottero con il verricello e sono stati trasportati in salvo. Le operazioni di soccorso sono durate poco più di un'ora e si sono concluse attorno alle 19:00.