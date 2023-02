Dipendente ha un infarto sul posto di lavoro: il titolare gli fa un massaggio cardiaco e lo salva Un operaio ha un infarto mentre è a lavoro in un’azienda di Rezzato (Brescia): a salvargli la vita è il titolare che gli ha praticato un massaggio cardiaco.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Un operaio di 65 anni ha avuto un infarto mentre stava lavorando in un'azienda di Rezzato, territorio che si trova nella provincia di Brescia. A salvarlo, nel pomeriggio di lunedì 13 febbraio, è stato il suo titolare: un imprenditore di 69 anni che gli ha praticato un massaggio cardiaco. Intervistato dal quotidiano Il Corriere della Sera ha detto: "L'avrebbe fatto chiunque, non c'erano alternative, non in quel momento. Tantomeno il tempo di pensare".

Il malore in azienda

Il 69enne ha raccontato che in quel pomeriggio si trovavano dentro uno stabilimento in una zona di passaggio insieme al suo dipendente: i due avrebbero dovuto visionare una griglia di pavimentazione tra macchinari che avrebbero dovuto spostare e poi riassemblare. L'imprenditore ha iniziato ad armeggiare con i macchinari: "Io provo, tu guarda che si allinei con gli altri due". L'operaio ha poi risposto: "Ok, nel caso li togliamo e li rimontiamo, vai".

Il massaggio cardiaco

E poi più nulla. Quando il 69enne si è girato verso il suo dipendente lo ha trovato a terra, su un fianco: "Sembrava morto, gli occhi sbarrati". Ed è in quel momento che ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Nel frattempo sono arrivati altri operai, ai quali ha ordinato di chiamare il 118. Si è poi alternato con uno di loro per proseguire il massaggio. Qualcun altro avrebbe proceduto con la respirazione bocca a bocca.

Leggi anche Travolto da un camion mentre è in bici: Osvaldo Romano è morto sul colpo

I medici e i paramedici del 118 hanno utilizzato il defibrillatore per rianimarlo, lo hanno caricato in ambulanza e lo hanno poi trasferito al pronto soccorso del Poliambulanza. L'operaio si è ripreso e adesso sta bene.