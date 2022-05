Chiuso il centro massaggi di via Bligny: nei 60 euro era compreso un rapporto sessuale con le dipendenti Chiuso il centro massaggi di via Bligny. Come confermato dai clienti, nei 60 euro che pagavano era compreso un rapporto sessuale con le dipendenti. Indagata la titolare.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di una volante della polizia di Stato.

La titolare del centro massaggi in via Bligny, in zona Ticinese a Milano, è indagata per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I clienti del locale hanno, infatti, confermato che nei 60 euro che pagavano per un'ora di massaggi era compreso un rapporto sessuale con una delle dipendenti del locale. Oltre a 1.200 euro in contanti divisi in banconote di vario taglio, durante la perquisizione la polizia ha trovato anche 20 preservativi ancora confezionati.

Le conferme dei clienti

Quando gli agenti del commissariato di Porta Ticinese sono entrati nel centro massaggi lo scorso giovedì 28 aprile, la situazione era già abbastanza chiara. In un box doccia hanno trovato un cliente intento a svolgere atti sessuali con una dipendente, poi rivelatasi incinta. Come ulteriore conferma di ciò che avveniva nel locale, è arrivata la testimonianza di un secondo cliente che stava aspettando il suo turno nella sala d'attesa. Entrambi, hanno riferito ai poliziotti di aver concordato il pagamento di 60 euro per l'intero servizio, rapporto sessuale compreso. La polizia ha poi continuato a indagare e tutto il materiale rinvenuto in seguito alla perquisizione è stato sottoposto a sequestro. Ora la titolare, una donna cinese di 39 anni, dovrà rispondere alle accuse di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Il locale in via Bixio

A settembre un altro cento massaggi di Milano è stato chiuso per lo stesso motivo. Era il locale in via Nino Bixio, nel quale il suo proprietario (un cittadino cinese di 33 anni) faceva pagare 20 euro in più ai clienti che volevano una prestazione sessuale al termine del massaggio. All'uomo sono scattate diverse sanzioni amministrative, tra cui quelle per aver impiegato un lavoratore privo di regolare permesso di soggiorno, per aver impiegato due lavoratrici senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per non aver controllato il Green pass a un cliente, per violazione della tute della salute dei non fumatori e per ciascuna delle quattro lavoratrici in nero.