Niccolò Bassotto muore a 23 anni in un incidente, lo zio: “Avrei dato tutto per tenerti ancora qui” Rivalta sul Mincio piange Niccolò Bassotto, il ragazzo di 23 anni rimasto ucciso durante un violento incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Rodigo, nel Mantovano. Le cause dell’incidente appaiono chiare agli inquirenti: la vittima ha azzardato un sorpasso con la sua auto ai danni di un amico, perdendone tragicamente il controllo.

Niccolò Bassotto, 23 anni

Si chiamava Niccolò Bassotto il ragazzo di 23 anni che ha tragicamente perso la vita nella nottata tra martedì e mercoledì a Rodigo, in provincia di Mantova, a causa di un sorpasso azzardato ai danni di un suo amico. Ancora grande lo sgomento nel suo paese, Rivalta sul Mincio, dove amici e famigliari si interrogano sul perché Niccolò abbia voluto procedere con la manovra che gli è poi risultata fatale.

Sorpassa un amico ma si schianta, morto Niccolò Bassotto

Dell'incidente mortale in cui è rimasto coinvolto, si sa che Niccolò, a bordo della sua Kia Ceed, si è schiantato dopo aver perso il controllo dell'auto durante un sorpasso ad un altro veicolo condotto da un suo amico, testimone per intero della scena. È stato lui infatti a chiamare i soccorsi che si sono precipitati lungo la Strada Motta con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Purtroppo, però, era già troppo tardi. Niccolò è stato dichiarato morto sul posto, tra gli sguardi persi dei presenti. Il corpo del 23enne è stata ricomposta e portata in obitorio e resta a disposizione dell'autorità giudiziaria che nelle prossime ore potrebbe dare il nulla osta per lo svolgimento dei funerali e la conseguente sepoltura.

I messaggi di cordoglio: Sei oltre il tempo, tesoro bello

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati per la scomparsa di Niccolò. Suo zio Pierluigi scrive su Facebook: "Che cosa ci deve riservare ancora questa vita, ti avrei dato tutta la mia per tenerti ancora qui". Anche la sua ex insegnante Gabriella si è unita al dolore della famiglia, ricordando così il 23enne: "Ti ho sempre visto sorridente, appassionato alla vita, sempre con qualcosa da dire. Il tuo tempo si è fermato troppo presto. Ora Niccolò prenditi cura di questi pezzettini di cuore che si sono infranti. Sei oltre il tempo, tesoro bello: resti nella vita di chi ti ha incontrato e frequentato, per sempre".