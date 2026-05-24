Scontro tra due auto a Olginate nel Lecchese: Roberto Manzini muore a 35 anni

Roberto Manzini è il 35enne che è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro un’altra vettura nei pressi di Olginate, nel Lecchese. L’uomo, originario di Brivio (Lecco), era dipendente del Mollificio Sant’Ambrogio di Cisano Bergamasco.

Immagine di repertorio

Si chiamava Roberto Manzini l'uomo di 35 anni che ha perso la vita dopo essersi schiantato con un'automobile con la Golf sulla quale stava viaggiandonei pressi di Olginate, nel Lecchese. Il 35enne, originario di Brivio (Lecco), era dipendente del vicino Mollificio Sant'Ambrogio di Cisano Bergamasco.

L'incidente e i soccorsi

I fatti si sono verificati nel corso della notte a cavallo tra venerdì 22 e sabato 23 maggio a Olginate lungo via Lavello, la strada provinciale che si collega con il ponte Cesare Cantù per Calolziocorte, in zona Fornasette (Lecco) quando – per motivi ancora in fase di accertamento – due automobili si sarebbero schiantate violentemente.

Una volta ricevuto l'allarme, pochi minuti dopo la mezzanotte Areu (l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha mandato sul posto i soccorritori a bordo di due ambulanze e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Una volta lì, però, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Manzini per il quale non c'era più nulla che si potesse fare: troppo gravi le ferite riportate. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un altro 35enne che è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco, in codice giallo, in condizioni meno critiche.

Sul posto sono giunti immediatamente anche i carabinieri della compagnia di Merate per effettuare tutti i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, e i vigili del fuoco di Lecco per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dei mezzi incidentati.