Un cane rischia di annegare in una roggia: i cittadini sentono i lamenti e lo salvano Un cane è stato salvato dopo essere finito in una roggia a Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia. I cittadini hanno salvato i forti abbai: i soccorritori intervenuti lo hanno riportato al suo padrone.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Facebook del Comune Borgo San Giacomo

Stava annegando in una roggia ma fortunatamente è stato salvato. La storia a lieto fine è quello di un cane finito in acqua in via Delle Vignette a Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia. I primi ad accorgersi del cane in difficoltà sono stati alcuni residenti della zona allertati da forti abbai: subito è scattata la chiamata ai soccorsi.

Il cane cercava disperatamente di salvarsi

I soccorritori hanno trovato l'amico a quattro zampe che tentava disperatamente di risalire gli argini in cemento. Senza riuscirci purtroppo. Una volta tirato fuori dall'acqua, il cane è stato riscaldato e avvolto nelle coperte. Pochi minuti dopo è stato riconsegnato alla sua famiglia che lo stava cercando per tutta la zona.

L'animale era stremato

A ringraziare i suoi cittadini, soccorritori e Antonio, chi lo ha salvato, è stato il sindaco di Borgo San Giacomo Giuseppe Lama. Al Giornale di Brescia precisa: "Ringraziamo l'operatore comunale Antonio che ha salvato il cane era questione di minuti e poi l’animale, sfinito, sarebbe morto. La roggia nella quale è finito per un centinaio di metri infatti è cementata e quindi impossibile risalire i suoi argini in cemento. L’animale, stremato, era finito proprio a metà".

Leggi anche Precipita nel fiume e fa un volo di otto metri: trasferito in ospedale

Salvato un altro cane caduto in una voragine

Solo pochi giorni fa i vigili del fuoco hanno salvato un segugio maremmano precipitato in un buco tra le rocce largo pochi centimetri e profondo oltre 15 metri. Un intervento che ha lasciato il padrone del cane con il fiato sospeso ma che ha avuto lieto fine.

Il cane "Rasta", questo il suo nome, era precipitato nella voragine mentre correva nei boschi tra Livemmo e Belprato a Pertica Alta, in provincia di Brescia. Il suo padrone ha dato immediatamente l'allarme della sua scomparsa: il fedele amico è stato subito individuato alle nuove telecamere in dotazione del personale Saf, che hanno permesso di capire e analizzare tutta la situazione. Il cane è stato trovato in buone condizioni e piano piano è stato fatto uscire.