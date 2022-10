Cane precipita in una buca tra le rocce profonda 15 metri: lo salvano i vigili del fuoco I vigili del fuoco hanno salvato un cane precipitato in un buco tra le rocce largo pochi centimetri e profondo oltre 15 metri.

Il personale speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco è stato al lavoro tutto il pomeriggio di venerdì 7 ottobre. Questa volta la vittima da salvare era un segugio maremmano precipitato in un buco tra le rocce largo pochi centimetri e profondo oltre 15 metri. Un intervento che ha lasciato il padrone del cane con il fiato sospeso ma che ha avuto lieto fine.

Il cane era caduto nella voragine mentre correva nel bosco

Dalle prime informazioni il cane "Rasta", questo il suo nome, era precipitato nella voragine mentre correva nei boschi tra Livemmo e Belprato a Pertica Alta, in provincia di Brescia. A dare l'allarme è stato il suo padrone: il fedele amico è stato subito individuato alle nuove telecamere in dotazione del personale Saf, che hanno permesso di capire e analizzare tutta la situazione.

Subito i soccorsi poi si sono coordinati per estrarre il cane e riconsegnarlo alla sua famiglia: i vigili del fuoco hanno prima allargato l'ingresso della cavità, poi si sono calati al suo interno per recuperare il segugio che si trovava a 15 metri di profondità. Il cane è stato trovato in buone condizioni e piano piano è stato fatto uscire. Per la gioia del suo padrone che lo attendeva in superficie a braccia aperte.

