Lancia il cane sui binari della metropolitana, Lucky salvato dalla polizia

A riportare la notizia è Il Giorno che spiega come il cagnolino, un meticcio simile a un Jack Russel, è stato salvato dagli agenti di polizia e dai dipendenti dell'Atm. Sta bene ed è stato adottato da un operatore della Security dell'Atm. Il 34enne è stato poi segnalato come "persona molesta" a seguito di una lite avvenuta lungo la banchina della fermata della metropolitana per motivi legati alla mascherina. Dopo aver dato in escandescenza, sono arrivati gli uomini della Security dell'Atm che hanno dovuto allertare la polizia di Stato.

Sul posto è stata inviata una volante i cui agenti hanno immediatamente raggiunto la banchina trovando il 34enne visibilmente alterato. Improvvisamente, l'uomo ha preso in braccio il cagnolino e l'ha scaraventato sui binari. La circolazione dei treni è stata subito fermata e gli uomini della polizia sono scesi lungo le rotaie per recuperare la bestiola. L'uomo è stato poi denunciato per interruzione di pubblico servizio, considerando che la linea è rimasta ferma per 40 minuti, e maltrattamento di animali. Il cagnolino, Lucky, che sta bene, è stato adottato da un addetto della Security Atm.