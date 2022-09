Precipita nel fiume e fa un volo di otto metri: trasferito in ospedale Un uomo di 37 anni ha fatto un volo di otto metri ed è finito in un fiume: è stato salvato dai vigili del fuoco e trasferito in ospedale a Brescia.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia sfiorata a Brescia dove nella notte tra venerdì 23 settembre e sabato 24 settembre, un uomo di 37 anni è caduto nel fiume rischiando di annegare. Non è chiaro chi possa aver dato l'allarme ai soccorsi, ma grazie a questa segnalazione è stato possibile salvarlo. Il 37enne adesso si trova in ospedale dove è stato ricoverato.

Il 37enne era precipitato dal muraglione che costeggia il fiume

In base alle prime informazioni circolate, l'episodio si è verificato intorno all'1.30. Una squadra di vigili del fuoco, inviata dal comando provinciale di Brescia, è intervenuta in via Sangervasio dove si trova il parco Torri Gemelle. Hanno infatti trovato un uomo di 37 anni che, poco prima, era precipitato dal muraglione che costeggia il fiume Garza.

Ha fatto un volo di circa otto metri

Avrebbe fatto un volo di circa otto metri. Gli operatori lo hanno subito raggiunto e stabilizzato dopodiché lo hanno portato in superficie attraverso una barella che era stata agganciata con una corda all'autoscala. L'uomo di 37 anni, di cui non si conoscono le generalità, è stato poi preso in cura dai medici e i paramedici del 118. Anche loro erano intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica.

Il 37enne non è in pericolo di vita

Il 37enne, dopo avergli fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. Non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato solo qualche lieve ferita. Restano comunque diversi interrogativi su questo episodio e in particolare cosa possa aver causato la caduta e il volo di otto metri. Dubbi che solo il 37enne, una volta ripreso, potrà chiarire.