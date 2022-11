Cane finisce in un pozzo profondo diversi metri: lo salvano i vigili del fuoco Un cane è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che era caduto in un pozzo della raccolta di acqua piovana e non riusciva più a uscire.

A cura di Giorgia Venturini

Era finito in un pozzo della raccolta di acqua piovana e non riusciva più a risalire. A salvarlo sono stati i vigili del fuoco di Como. Protagonista di questa disavventura è un cane, un Bassethound che si era perso.

Tutto è accaduto in via Roscio a Como intorno alle 15.20 di oggi martedì 8 novembre. Il cane è precipitato in un pozzo dell'acqua piovana sfuggendo così alla vista dei suoi padroni che lo hanno cercato per diversi minuti. Poi la chiamata ai vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio.

Come l'animale sia finito nel pozzo è ancora da capire, certo è che fortunatamente la sua storia è a lieto fine. Dopo essere tratto in salvo è stato affidato alle cure dei suoi proprietari.

Cane cade in un dirupo in montagna

Qualche mese fa un cane era caduto in un dirupo dopo aver perso l'orientamento in un bosco. Di lui si erano perse le tracce da dieci giorni. Anche la sua però è stata una storia a lieto fine.

I fatti sono accaduti in Val Carezzo, in provincia di Brescia. A cercarlo disperatamente per giorni sono stati i suoi proprietari aiutati dai vigili del fuoco: a sentire dei lamenti è stato un escursionista impegnato in una camminata poco sotto la Corna Trentapassi e subito ha dato l'allarme.

Per soccorrere l'animale è stato necessario anche l'intervento dell'elicottero. "La zona impervia della Val Carezzo – si legge sulla pagina Facebook "Noi soccorritori" – non ha consentito ai pompieri di raggiungere l'animale a piedi, così è stato fatto intervenire uno degli elicotteri dell'elinucleo di Malpensa che ha caricato i vigili del fuoco, li ha poi sbarcati nella zona dove si trovava il cane. L'animale è stato imbragato, issato sull'elicottero, riportato a valle e restituito al proprietario". Il cane una volta in salvo è stato visitato e nutrito dal momento che per giorni è stato senza acqua e cibo. Fortunatamente è ritornato a casa dalla sua famiglia.