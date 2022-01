Cane si perde nel bosco e cade in un dirupo: salvato dopo dieci giorni Un cane aveva perso l’orientamento mente era nel boschi in Val Carezzo, nel Bresciano, ed era caduto nel dirupo. Per giorni i proprietari e i vigili del fuoco lo hanno cercato senza sosta, fino a quando a trovarlo è stato un escursionista.

A cura di Giorgia Venturini

Da dieci giorni si erano perse le sue tracce, dopo che aveva perso l'orientamento in un bosco ed era caduto in un crepaccio. La storia di un cane di Marone, in Val Carezzo, in provincia di Brescia, è finita a lieto fine. A cercarlo disperatamente per giorni sono stati i suoi proprietari aiutati dai vigili del fuoco: a sentire dei lamenti è stato un escursionista impegnato in una camminata poco sotto la Corna Trentapassi e subito ha dato l'allarme.

Il recupero con l'elisoccorso del cane

Così è scattata l'operazione per salvare il cane. I vigili del fuoco hanno cercato di raggiungerlo per tutta la giornata di mercoledì fino a quando sono stati costretti a chiedere aiuto a l'elisoccorso di Malpensa dal momento che il crepaccio dove era caduto il cucciolo era difficile da raggiungere a piedi. "La zona impervia della Val Carezzo – si legge sulla pagina Facebook "Noi soccorritori" – non ha consentito ai pompieri di raggiungere l'animale a piedi, così è stato fatto intervenire uno degli elicotteri dell'elinucleo di Malpensa che ha caricato i vigili del fuoco, li ha poi sbarcati nella zona dove si trovava il cane. L'animale è stato imbragato, issato sull'elicottero, riportato a valle e restituito al proprietario". Il cane è stato visitato e nutrito dal momento che per giorni è stato senza acqua e cibo. Fortunatamente sta bene.

Cane incastrato sul balcone di casa

La scorsa estate un cane è stato salvato dopo che per alcuni minuto è stato in bilico sul balcone con le gambe posteriori incastrate nella recinzione e quelle anteriori a sbalzo nel vuoto. A soccorrere il cagnolino in un palazzo in via Sebastiano Veniero a Milano sono stati anche in questo caso i vigili del fuoco che con una lunga scala sono riusciti a raggiungerlo e a metterlo in salvo in pochi secondi evitando così che il cucciolo precipitasse.