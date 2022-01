Perde l’equilibrio e cade in un dirupo con la mountain bike: 50enne di Lumezzane muore ad Aviatico Un uomo di 50 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi nel territorio di Aviatico, nella Bergamasca. È precipitato in un dirupo dopo aver perso l’equilibrio mentre era sulla sua mountain bike.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 gennaio, nel territorio di Aviatico, in provincia di Bergamo. Un uomo che stava facendo un'escursione in sella alla sua mountain bike è morto dopo essere precipitato in un dirupo. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 13.30 lungo un sentiero nel territorio di Aviatico, in Val Seriana, in un luogo impervio. Stando a una prima ricostruzione, il ciclista avrebbe perso l'equilibrio per cause da accertare, precipitando in un dirupo per un centinaio di metri. Assieme all'uomo c'erano altri due amici che hanno subito dato l'allarme.

Il corpo ormai senza vita dell'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco: è morto sul colpo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, due squadre del soccorso alpino e anche i carabinieri della compagnia di Clusone. Il corpo del 50enne è stato individuato sul fondo del crepaccio ed è stato recuperato dal nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) dei vigili del fuoco. Purtroppo per il 50enne non c'era niente da fare: è morto sul colpo a causa dei traumi riportati nella rovinosa caduta.

La vittima era originaria di Lumezzane, in provincia di Brescia

Adesso resta da ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia, in particolare capire per quale motivo il ciclista abbia perso l'equilibrio. Saranno probabilmente utili le testimonianze dei due amici che erano col 50enne. Della vittima non sono state comunicate al momento del generalità, anche se si sa che si tratta di un uomo di Lumezzane, in provincia di Brescia.