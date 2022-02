Incidente sul lavoro a Lissone: il 50enne Luca Blondi muore schiacciato da una piattaforma elevatrice Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Lombardia. Un giardiniere di 50 anni, Luca Blondi, è morto schiacciato da una piattaforma elevatrice a Lissone, in Brianza. L’incidente nel pomeriggio di ieri.

A cura di Francesco Loiacono

Luca Blondi (Facebook)

Si chiamava Luca Blondi e aveva 50 anni l'ultimo morto sul lavoro in Lombardia. L'incidente costato la vita al 50enne si è verificato nel pomeriggio di ieri a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. Blondi, che lavorava come giardiniere, attorno alle 17 si trovava su una piattaforma elevatrice in via Evangelista Torricelli per effettuare dei lavori di potatura nel giardino di un condominio. Per cause da accertare l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dalla piattaforma elevatrice, riportando gravissimi traumi.

Chi era la vittima

Il 50enne è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e di un'automedica, inviati in codice rosso dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Il giardiniere è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, dove però, poco dopo il ricovero, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a causa dei traumi riportati. La vittima era originaria di Osnago, nel Lecchese. Era appassionato di arrampicata e di montagna, nonché grande tifoso dell'Inter. Lascia la moglie.