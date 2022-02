Agricoltore morto schiacciato da un muletto: Gabriele Ferronato lascia la moglie e due figli Gabriele Ferronato, 56 anni, è morto ieri schiacciato dal muletto che stava manovrando nell’azienda agricola di famiglia a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano.

A cura di Francesco Loiacono

Si chiamava Gabriele Ferronato l'uomo morto sul lavoro ieri a Castiglione della Stiviere, in provincia di Mantova, schiacciato da un mezzo che stava guidando. Ferronato aveva 56 anni e gestiva, assieme al fratello Maurizio, l'azienda agricola Pioppette Valle Scura, fondata dal padre nel lontano 1965 e molto rinomata nella zona e non solo per la produzione di salumi.

Il muletto si è ribaltato su una stradina in salita: si indaga sulle cause

Nella mattinata di ieri Ferronato stava lavorando nella sua azienda, in via Ospedale Valle Oscura, quando per cause da accertare ha perso il controllo del muletto che stava manovrando ed è rimasto schiacciato dallo stesso. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo e soccorrere l'anziana madre, che ha accusato un malore a causa della tragedia. Si indaga per cercare di chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto: al momento si sa che il muletto si è ribaltato su un tratto in salita di una stradina sterrata, ma non si capisce se il mezzo si sia rovesciato per un guasto meccanico, una manovra improvvisa da parte del 56enne o un malore dello stesso.

L'uomo era molto conosciuto nella zona

La notizia della tragica scomparsa dell'uomo ha molto scosso non solo i famigliari – Ferronato lascia la moglie e due figli poco più che ventenni – ma anche la comunità di Grole, frazione di Castiglione dove viveva e in cui frequentava un locale gruppo di volontariato. Ferronato è l'ennesima vittima sul lavoro in Lombardia: nel 2021, secondo l'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), sono state 116 le "morti bianche" in Lombardia.