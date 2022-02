Incidente sull’Autostrada A4: è morto il conducente del furgone schiacciato tra due tir È morto l’uomo di 39 anni alla guida del furgone rimasto schiacciato tra due tir sull’Autostrada A4. Nell’incidente, avvenuto ieri mattina tra Sirmione e Desenzano, sono rimaste ferite in modo più lieve altre due persone.

A cura di Francesco Loiacono

Non ce l'ha fatta il 39enne conducente del furgone che ieri mattina, sull'Autostrada A4, si è scontrato contro due tir tra Desenzano del Garda e Sirmione, in provincia di Brescia. L'uomo, un operaio di origini romene residente a San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, è morto nel pomeriggio di ieri all'ospedale Civile di Brescia, dov'era stato trasportato in elicottero. Le condizioni del 39enne, uno dei tre feriti nell'incidente, erano subito apparse disperate: l'uomo era infatti stato soccorso già in arresto cardio-circolatorio. Dopo essere stato rianimato sul posto era stato trasferito d'urgenza al Civile, dove purtroppo è deceduto qualche ora dopo a causa dei gravi traumi riportati nello schianto.

Stanno meglio le altre due persone ferite nell'incidente

Sull'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto attorno alle 8 all'altezza del chilometro 245 della A4, in direzione Torino, indaga la polizia stradale di Verona sud. Il furgone sarebbe rimasto schiacciato tra due mezzi pesanti in un tamponamento a catena: le immagini del furgone completamente distrutto lasciano intuire quanto l'impatto sia stato violento. L'altro passeggero a bordo del furgone, un operaio 45enne, se l'è cavata con ferite più lievi: è stato ricoverato anch'egli al Civile di Brescia, ma in codice giallo. Ancora più lievi le ferite riportate dal conducente di uno dei due tir coinvolti nell'incidente, un uomo di 35 anni che era stato trasportato in codice verde all'ospedale di Desenzano.

Per estrarre i feriti dagli abitacoli dei veicoli e per liberare poi la carreggiata era stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, anche con l'ausilio di un'autogrù. Le operazioni di soccorso e poi di messa in sicurezza della carreggiata avevano comportato la chiusura per ore del tratto tra Desenzano e Sirmione, con conseguenti lunghe code.