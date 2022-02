Incidente oggi sull’Autostrada A4 tra Desenzano e Sirmione: tre feriti e traffico in tilt Incidente stradale questa mattina sull’Autostrada A4, tra Desenzano e Sirmione. Un furgone e un tir si sono scontrati tra loro per cause da accertare: tre feriti, di cui uno grave, e lunghe code.

A cura di Francesco Loiacono

L’incidente (Foto Vigili del fuoco)

È di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 22 febbraio, sull'Autostrada A4. L'incidente, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato pochi minuti dopo le 8 nel tratto compreso tra Sirmione e Desenzano del Garda, in direzione Torino, all'altezza del chilometro 245. A scontrarsi tra loro per cause da accertare sono stati un furgone e un tir: l'impatto è stato molto violento, come testimonia l'immagine del furgone completamente distrutto. Tre i feriti, tutti uomini di età compresa tra i 35 e i 45 anni. Il più grave è il conducente del furgone, che quando è stato soccorso era in arresto cardio-circolatorio: l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in codice rosso e in condizioni critiche.

Il tratto di autostrada è rimasto chiuso per ore: traffico in tilt

Gli altri feriti hanno riportato traumi meno gravi: il passeggero del furgone è stato soccorso in codice giallo mentre il conducente del tir è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Desenzano. Oltre alle due ambulanze, all'automedica e all'elisoccorso, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e pattuglie della polizia stradale. I primi hanno dovuto utilizzare un'autogrù per liberare la carreggiata dai mezzi incidentati. Alla polizia stradale invece il compito di accertare, attraverso i rilievi del caso, l'esatta dinamica dell'incidente e di regolare il traffico: un tratto dell'autostrada è stato chiuso per consentire le operazione di messa in sicurezza e di conseguenza si sono create lunghe code.