Incidente fra tir sull’autostrada A4: 8 km di coda tra Brescia e Castegnato in direzione Milano Un incidente sull’autostrada A4 ha creato almeno 8 chilometri di coda fra Brescia Ovest e Castegnato in direzione Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Alle prime ore dell'alba di oggi, martedì 2 aprile, un incidente stradale ha coinvolto tre tir sull'autostrada A4, quella che parte da Torino e, passando per Milano, arriva a Venezia. A causa dei mezzi pesanti fermati sulla carreggiata, si sono formati almeno 8 chilometri di coda fra l'uscita di Brescia Ovest e quella di Castegnato in direzione Milano. Al momento le condizioni della circolazione sembrano essere addirittura in peggioramento.

L'incidente fra i tre messi pesanti è avvenuto intorno alle 5.30 circa di questa mattina all’altezza del km 212+700 dell'Autostrada A4. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Anche se, secondo le prime informazioni, non sembrerebbero esserci feriti gravi.

Dal momento dello schianto, però, a causa della presenza dei tre tir, il traffico transita su due corsie invece di quattro e quindi si sono creato 8 chilometri di coda, in aumento, in direzione Milano. Agli automobilisti diretti verso il capoluogo lombardo si consiglia di uscire alla stazione di Brescia Ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A4 a Ospitaletto. Per le lunghe percorrenze verso Milano il consiglio è di percorrere la A35 BreBeMi e rientrare in A4 ad Agrate.