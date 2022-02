Bambina di 7 mesi cade dal letto dei genitori e muore: aperta un’inchiesta La tragedia a Vigalfo, frazione del comune di Albuzzano in provincia di Pavia: purtroppo inutili i soccorsi e la corsa in ospedale a bordo di un’eliambulanza. Su quanto accaduto è stata aperta un’inchiesta, ma non ci sarebbero segni o prove di maltrattamenti.

A cura di Redazione Milano

Inutile la corsa in ospedale a bordo di un'eliambulanza: una bambina soli sette mesi è morta dopo essere caduta dal letto dei genitori. La tragedia è avvenuta lo scorso giovedì a Vigalfo, frazione del comune di Albuzzano in provincia di Pavia e la vicenda è stata racconta oggi dalle pagine del quotidiano locale La Provincia Pavese. Da quanto si apprende la neonata si sarebbe trovata in casa in quel momento solo con la mamma – una donna di 35 anni di nazionalità indiana – che l'aveva lasciata sul letto per svolgere delle faccende domestiche in un'altra stanza. Evidentemente il letto non era messo sufficientemente in sicurezza e la piccola, girandosi è caduta battendo rovinosamente la testa e svenendo.

La donna ha immediatamente chiesto aiuto chiamando il 118 e, grazie all'aiuto anche di un vicino non parlando bene l'italiano, ha attivato i soccorsi. All'arrivo del personale sanitario dell'Areu le condizioni della bambina sono apparse subito molto gravi: i medici l'hanno intubata e le hanno praticato un massaggio cardiaco, per poi trasferirla in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare: poco dopo il ricovero è stato dichiarato il decesso.

Le indagini sulla morte della bambina: disposta l'autopsia

Su cosa sia accaduto è stata ovviamente aperta un'inchiesta e sul corpicino della neonata è stata disposta l'autopsia. Dalle prime risultanze degli accertamenti svolti dai carabinieri sulla bambina non vi era nessun segno di maltrattamenti e sulla famiglia non sarebbe attiva nessuna segnalazione. Si sarebbe trattato dunque solo di un drammatico incidente domestico.