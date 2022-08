Rimane coinvolto in un incidente stradale in tangenziale: morto un ragazzo di 29 anni Ancora un terribile incidente sulla tangenziale in provincia di Brescia: un uomo di 29 anni, ha perso la vita.

A cura di Ilaria Quattrone

Un altro ragazzo giovanissimo morto in un terribile incidente stradale: nella giornata di oggi, giovedì 4 agosto, un 29enne ha perso la vita in un schianto avvenuto tra Rivoltella e San Martino, entrambi territori in provincia di Brescia. La dinamica dell'incidente risulta ancora poco chiara: gli agenti della polizia stradale stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruirla. Sarebbero rimaste coinvolte altre due persone.

Coinvolti anche due uomini

L'incidente è avvenuto sulla tangenziale, vicino al distributore Q8 che si trova lungo la provinciale Sp11. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un'automobile e sembrerebbe anche un autoarticolato con trasporto eccezionale. Quando l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha ricevuto l'allarme, ha inviato immediatamente gli operatori sanitari del 118. Questi non hanno potuto far altro che costatare il decesso del 29enne. Altre due persone, due uomini 47 e 58 anni, sono coinvolti, ma non è chiaro se siano rimasti ferite o in che condizioni versino. Oltre ai medici e ai paramedici, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

Registrati alcuni disagi alla circolazione

Per il momento non è chiaro come sia avvenuto l'incidente o quali siano le responsabilità. Si sta quindi cercando di capire cosa possa essere successo: se si sia trattato di un malore di uno dei conducenti, di una distrazione o ancora una manovra azzardata. Proseguono quindi le indagini. Intanto le operazioni di soccorso, considerata anche la rimozione dei veicoli, ha prodotto alcuni disagi alla circolazione.