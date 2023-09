Regione Lombardia spiega perché il test di IT-Alert del 19 settembre sarà molto importante Il nuovo sistema di allarme pubblico sarà testato in Lombardia alle 12 del 19 settembre. L’assessore alla Protezione civile, Romano La Russa: “È uno strumento prezioso al servizio di tutti i cittadini”.

A cura di Fabio Pellaco

"Essere in grado di informare in modo tempestivo e capillare la popolazione, in caso di calamità naturali, è e sarà sempre più importante". Romano La Russa, assessore alla Protezione civile della Regione Lombardia, accoglie con favore il test di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico che invia una notifica sui cellulari della popolazione in caso di emergenze e catastrofi imminenti o in corso.

La sperimentazione, che ha già convolto diverse regioni d'Italia, avverrà in Lombardia martedì 19 settembre. A mezzogiorno, tutti gli smartphone accesi sul territorio regionale suoneranno contemporaneamente e sullo schermo comparirà il messaggio di test. Il testo dell'sms sarà: "AVVISI DI EMERGENZA – Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza".

La Russa: "IT-Alert è uno strumento prezioso per i cittadini"

La prova generale del nuovo sistema arriva proprio al termine di un'estate complicata per le emergenze in Lombardia, tra cui il nubifragio dello scorso luglio che si è abbattuto su Milano.

"I recenti eventi che hanno colpito non soltanto la Lombardia, ma tutto il territorio nazionale dimostrano come il cambiamento climatico sia un fenomeno che richiederà sempre di più il nostro impegno – ha ricordato l'assessore La Russa -. In quest’ottica, il sistema IT-Alert è uno strumento prezioso che, una volta conclusa la sperimentazione, potrà essere impiegato al servizio di tutti i cittadini".

Il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha spiegato che al termine della sperimentazione il servizio sarà reso regolarmente operativo. Gli avvisi sui cellulari arriveranno su tutti i cellulari accesi e collegati alle celle telefoniche delle zone interessate dalle emergenze. Pertanto, anche durante il test, un messaggio indirizzato a un'area potrebbe raggiungere anche utenti che si trovano al di fuori dell'area stessa.

Il sistema informerà i cittadini in caso di precipitazioni intense, maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica e incidenti rilevanti in stabilimenti industriali.

Come si svolge il test IT-Alert

La notifica sarà accompagnata da un avviso sonoro "unico e riconoscibile" che cesserà solo dopo una qualsiasi interazione dell'utente. Nel messaggio invitato ci sarà l'invito a rispondere a un questionario per verificare la corretta riuscita del test e segnalare eventuali problemi.

In aree senza copertura potrà capitare che il messaggio non sia recapitato e la capacità di ricevere i messaggi dipenderà anche dal dispositivo e dalla versione del sistema operativo installata sul cellulare. Il test servirà proprio per ottimizzare il sistema in previsione del rilascio ufficiale.