Test IT-Alert il 19 novembre in Umbria: dove e a che ora suonerà l’allarme sui cellulari per incidente industriale

Il test IT-Alert del 19 novembre coinvolgerà un’area di 2 km intorno a uno stabilimento industriale di Terni e suonerà alle 16:40, simulando un “incidente industriale”.

In Umbria, il 19 novembre sarà effettuato un nuovo test IT-Alert, il sistema nazionale di allerta della Protezione Civile che invia notifiche direttamente sui telefoni cellulari in caso di emergenze. In particolare, il test interesserà un’area di 2 km intorno a uno stabilimento industriale di Terni (TR) e sarà dedicato a simulare un “incidente industriale”.

L’obiettivo dell’esercitazione è verificare il corretto funzionamento del sistema e raccogliere feedback dai cittadini tramite un questionario online, utile per migliorare l’efficacia delle notifiche in situazioni reali di emergenza.

Dove suonerà l’IT-Alert in Umbria: orari e zona del test

Il test riguarderà lo stabilimento Acciai Speciali Terni S.p.A. (TR), impianto soggetto alla Direttiva Seveso. La notifica sarà inviata alle 16:40 e interesserà un raggio di 2 km intorno all’impianto.

L’allarme simulato sarà relativo a un incidente industriale, cioè un evento che potrebbe comportare rischi chimici o ambientali per la popolazione circostante. Lo scopo è abituare i cittadini a ricevere il messaggio e seguire le istruzioni di sicurezza in caso di emergenza reale.

Come ha spiegato la Protezione civile sulla sua pagina ufficiale: "La periodica attività di test del sistema IT-alert è essenziale per garantirne l'efficienza operativa, verificare la copertura delle celle telefoniche nell'area coinvolta in caso di un’emergenza reale e garantire la corretta attuazione dei flussi comunicativi definiti dal Piano di emergenza esterno dello stabilimento."

Il testo del messaggio di emergenza per l’IT-Alert del 19 novembre in Umbria: cosa fare quando suona

Quando l’allarme suonerà, il messaggio che comparirà sul telefono sarà simile a questo:

"TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST".

Dopo aver ricevuto la notifica, è consigliato leggere attentamente il messaggio, seguire le istruzioni indicate e non disattivare le notifiche IT-Alert. È bene infine compilare il questionario per aiutare le autorità a migliorare il sistema. Ricordiamo che il test non comporta alcun pericolo reale: serve esclusivamente a verificare che il sistema funzioni correttamente e a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di IT-Alert.