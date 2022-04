Rapinatore scappa con l’incasso di un parcheggio dopo aver picchiato il titolare: arrestato Un uomo di 35 anni è stato arrestato ieri dalla polizia a Milano per rapina impropria. Si è impossessato dell’incasso di un parcheggio e ha picchiato il cassiere per tentare la fuga, venendo però fermato poco dopo.

A cura di Francesco Loiacono

È stato arrestato dopo pochi metri e si è visto mettere le manette ai polsi e togliere dalle mani la piccola fortuna della quale si era illegittimamente impadronito. Il protagonista di questo episodio è un uomo di 35 anni, cittadino italiano. Ieri mattina a Milano, in via Brenta, poco dopo mezzogiorno ha derubato il cassiere di un parcheggio, impossessandosi di un astuccio contenente l'incasso dell'attività: un tesoretto che ammontava a circa 2.300 euro. L'uomo derubato ha cercato di opporre resistenza, ingaggiando col malvivente una breve colluttazione: è la circostanza che ha fatto diventare il reato una rapina impropria e ha trasformato il 35enne da ladro a rapinatore.

Il cassiere del parcheggio è stato medicato sul posto

Dopo la colluttazione, nella quale ha avuto la meglio, il rapinatore si è allontanato con la piccola fortuna. Dopo pochi metri però, probabilmente mentre stava iniziando a pregustare come spendere il denaro ottenuto in modo illecito, i sogni di gloria del 35enne sono stati bruscamente interrotti dall'intervento di una pattuglia della polizia. Sono stati gli agenti del commissariato Mecenate a bloccare l'uomo all'angolo tra viale Brenta e via don Bosco: con sé aveva i 2.300 euro, che sono poi stati restituiti al legittimo proprietario. Il 35enne è stato arrestato ed è finito in carcere. Il cassiere del parcheggio, invece, ha ricevuto il denaro mentre veniva medicato dall'equipaggio di un'ambulanza intervenuto a seguito della colluttazione. Non ha voluto essere trasportato al pronto soccorso: la "cura" migliore è stata evidentemente la restituzione del maltolto da parte della polizia.