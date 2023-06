Rapina un negozio prendendo a morsi i dipendenti, poi manda all’ospedale tre poliziotti Un uomo ha aggredito i dipendenti di un negozio che tentavano di fermarlo dopo un furto, poi si è scagliato contro i poliziotti intervenuti sul posto.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un uomo di 31 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 giugno, a Milano per aver rapinato un negozio in via Venini, nel quartiere Nolo, aggredendo i due dipendenti che ci lavoravano. Successivamente ha tentato di resistere all'arresto, mandando all'ospedale tre agenti di Polizia.

La rapina in un negozio

L'uomo, di origini nigeriane, si era introdotto all'interno di un negozio di via Venini a Milano, nel quartiere Nolo, per rubare alcuni oggetti. Due dipendenti di nazionalità cinese, che gestiscono l'attività commerciale, hanno tentato di fermarlo prima che uscisse con la refurtiva.

Così il rapinatore, nel tentativo di fuggire, ha colpito uno dei due con un pugno e ha morso l'orecchio dell'altro. Una volta messi fuori gioco entrambi i commessi, che sono poi stati ricoverati in ospedale per avere le curie necessaria, ha tentato di fuggire a piedi.

La resistenza ai poliziotti

Fortunatamente un passante ha visto la scena e ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Sono subito intervenute sul posto due volanti della Questura di Milano e gli agenti hanno tentato di acciuffarlo mentre fuggiva.

Ma anche i poliziotti sono stati messi in difficoltà dalla violenza dell'uomo, che si è scagliato contro di loro con calci e pugni. Tanto che per tre agenti è stato necessario il ricovero in pronto soccorso viste le lesioni subite.

L'uomo è stato poi braccato e arrestato e ora dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di rapina.