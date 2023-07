Due uomini sono stati morsi da un cane Amstaff: sono finiti in ospedale Un cane Amstaff ha morso due uomini la scorsa notte in piazza XXIV Maggio a Milano: i due sono stati trasferiti in ospedale. Il cane è stato segnalato all’Ats.

Due uomini di 26 e 34 anni sono stati morsi da un cane Amstaff, una variante della razza Pitbull, in piazza XXIV maggio a Milano: entrambi sono stati trasferiti in ospedale. L'episodio si è verificata la notte scorsa: il cane sarebbe stato segnalato all'Agenzia di tutela della salute per eventuali provvedimenti.

Si sta ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente

Sono poche le informazioni relative a quanto accaduto lo scorsa notte. Sembrerebbe che il cane avesse un proprietario che ieri aveva con sé anche un altro cane, un meticcio, che non sembrerebbe aver dato problemi. Non è chiaro cosa possa aver portato l'Amstaff ad aggredire i due uomini. In particolare modo se i due possano aver in qualche modo infastidito il cane o il padrone.

Nessuno dei due feriti è in gravi condizioni di salute

Entrambi hanno riportato una ferita. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), e gli agenti della polizia locale. I due sono stati trasferiti all'ospedale Policlinico: nessuno di loro versa in condizioni gravi. Dovrebbero essere già stati dimessi.

Il cane è stato segnalato all'Agenzia di tutela della salute

Il cane è stato poi segnalato, come da prassi in questi casi, all'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano e bisognerà capire quali provvedimenti le autorità sceglieranno di prendere.