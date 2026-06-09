Violentarono un uomo e tentarono di ucciderlo in Austria: arrestati a Milano tre uomini, un quarto ancora ricercato

Nei guai quattro uomini – tutti di origine egiziana – di 26, 36, 41 e 44 anni per violenza sessuale e tentato omicidio di un loro connazionale. Tre di loro sono stati arrestati, mentre il quarto – il 41enne – è ancora ricercato.

Tre uomini di 26, 36 e 44 anni – tutti di origine egiziana – sono stati arrestati tra Milano e il Milanese per violenza sessuale e tentato omicidio, nei confronti di un loro connazionale. I fatti si sono avvenuti in Austria l'8 febbraio scorso. Stando alla ricostruzione dell'Autorità giudiziaria austriaca, la vittima sarebbe stata aggredita con estrema violenza, privata della libertà personale e sottoposta a gravi vessazioni da parte degli indagati, anche con l'utilizzo di armi improprie e di un'arma da fuoco.

Gli arresti sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile di Milano che si è mossa nell'ambito di un coordinamento interstatale assicurato da Eurojust e nazionale garantito dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano. È stato dato quindi esecuzione ai mandati di arresto europei e ai relativi ordini europei d'indagine emessi dall'Autorità giudiziaria austriaca nei confronti, in tutto, di quattro uomini, gravemente indiziati, in concorso, dei reati di tentato omicidio, sequestro di persona e violenza sessuale. La quarta persona, un egiziano di 41 anni, destinatario dello stesso provvedimento, non è stato rintracciato ed è ricercato.

L'attività è stata sviluppata su richiesta della Procura della Repubblica austriaca di Graz, titolare del procedimento penale da cui è scaturito il provvedimento. Stando a quanto si apprende i tre uomini arrestati erano domiciliati tra Milano e provincia. Le indagini degli agenti si concentrano ora sulla ricerca della quarta persona e sul fare piena luce su quanto accaduto.