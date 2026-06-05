Si schiantano frontalmente con un’altra auto a Iseo: morte due sorelle di 23 e 15 anni, grave un 64enne

Due sorelle di 23 e 15 anni di Livigno sono morte a seguito di un incidente stradale avvenuto a Iseo (Brescia) il 4 giugno. Le ragazze si sono scontrate frontalmente con un’auto guidata da un 64enne, a sua volta ricoverato in ospedale.

Foto di repertorio

Due sorelle di 23 e 15 anni sono morte nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 4 giugno, a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 510 a Iseo (in provincia di Brescia) che conduce in Valcamonica. Stando a una prima ricostruzione, le ragazze si sono scontrate frontalmente contro un'altra auto, condotta da un 64enne, che procedeva in direzione opposta alla loro per cause che sono ancora in fase di accertamento. Le sorelle sono decedute all'impatto per i gravi traumi riportati, mentre l'uomo è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 19 del 4 giugno tra le gallerie che dal lago d'Iseo portano alla Valcamonica. Le sorelle, classe 2003 e 2011, erano residenti a Livigno e stavano viaggiando a bordo di una Volkswagen Polo dirette verso Brescia. Arrivate all'altezza della frazione Bosine di Iseo, appena fuori dalla galleria Montecognolo, si sono schiantate frontalmente contro una Kia di una squadra di ciclismo che, condotta da un 64enne, viaggiava verso la Valcamonica.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice rosso, con la massima urgenza, due ambulanze, l'auto medica e l'elisoccorso decollato da Brescia. I sanitari, però, hanno potuto solo constatare il decesso delle due sorelle, morte nell'impatto tra le due vetture. Il 64enne, invece, è stato trasportato con il velivolo all'ospedale Civile di Brescia e non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando bresciano, insieme ai carabinieri e alla polizia stradale. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente sono ancora in corso.