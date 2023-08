Cane morde alla natica una ragazza, il commento sessista del medico in ospedale: “Buongustaio” Un medico al pronto soccorso dell’ospedale di Merate, in provincia di Lecco, ha visitato una ragazza di 28 anni che era stata appena morsa da un cane alla natica. Sul referto il medico ha scritto che il cane era un “buongustaio”.

A cura di Giorgia Venturini

Ha fatto polemica il commento sessista di un medico su un referto del pronto soccorso dell'ospedale di Merate, in provincia di Lecco. Una ragazza di 28 anni era arrivata in ospedale dopo esser stata morsa a una natica da un cane: qui il medico scrive sul referto, riferendosi all'animale, "buongustaio". Un riferimento sessista scritto nero su bianco e consegnato alla paziente.

La visita al pronto soccorso

Tutto è successo qualche giorno fa in provincia di Lecco quando una 28enne si è presentata in ospedale con una ferita alla natica raccontando di esser stata morsa dal cane di alcuni amici. A visitarla è stato un medico in servizio al pronto soccorso di Merate ma che appartiene alla cooperativa che fornisce il personale a gettone al reparto. Durante la visita aveva pensato di essere spiritoso e rivolgendosi alla paziente aveva definito il cane "buongustaio". Commento che il medico ha ribadito più e più volte e, non contento, ha voluto pure scriverlo nero su bianco sul referto.

L'ospedale ha tolto dal servizio il medico

I commenti ben presto sono stati resi noti e sono giunti alla direzione generale dell'Asst di Lecco: l'azienda ospedaliera è intervenuta prendendo subito provvedimenti. Il medico è stato rimosso dai suoi turni di lavoro dal monto soccorso della città lombarda. Nei suoi confronti è stata fatta anche una segnalazione deontologica all'ordine dei medici che potrà decidere per una sospensione.