Rapina da 100mila euro in villa nel Varesotto, marito e moglie legati e derubati di contanti e gioielli

Una coppia è stata legata e derubata da una banda di tre persone nella loro villa sul lago di Monate (Varese). Secondo quanto riferito, la refurtiva avrebbe un valore di circa 100mila euro.

Carabinieri – Immagine di repertorio

Marito e moglie sono stati legati e derubati da una banda di tre persone nella loro villa a Cadrezzate, in provincia di Varese, sul lago di Monate. I fatti si sono verificati una settimana fa, lo scorso 9 marzo, ma la notizia è trapelata soltanto nelle ultime ore e, secondo quanto riferito, la refurtiva sottratta dai rapinatori avrebbe un valore stimato di circa 100mila euro.

La rapina in villa

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i tre rapinatori incappucciati sarebbero riusciti a entrare nella proprietà approfittando del fatto che la porta della villa non era stata chiusa a chiave. Una volta fatta irruzione nell'abitazione intorno all'ora di cena, in un lasso temporale stimato tra le 19:30 e le 20:30, i tre avrebbero legato i due coniugi con dello scotch, senza però utilizzare armi né rivolgendo loro minacce. Nella villa era presente anche un cane da guardia che, secondo l'ipotesi formulata dagli inquirenti, potrebbe essere stato stordito con qualche sostanza.

Successivamente, dopo aver immobilizzato marito e moglie, i rapinatori hanno quindi fatto razzia di contanti e gioielli per un valore complessivo stimato che si aggirerebbe intorno ai 100mila euro. Dopodiché i tre si sarebbero dati alla fuga insieme a un probabile quarto uomo che li avrebbe attesi all'esterno della villa, facendo "il palo".

Sull'accaduto stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di Gallarate, coordinati dal sostituto procuratore di Varese Marialina Contaldo. Secondo quanto riferito, i militari starebbero lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona per individuare eventuali elementi utili all'identificazione dei tre rapinatori.