Ragazzo accoltellato in piazza a Sesto San Giovanni: ferito a colpi di machete Il ragazzo, di circa 20 anni, è stato raggiunto da diversi colpi di machete al torace, al dorso e alla spalla: è ricoverato al Niguarda in gravi condizioni.

Un ragazzo di circa 20 anni è stato accoltellato all'alba di domenica 9 luglio in piazza Indro Montanelli, a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Il giovane è stato ferito a colpi di machete ed è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni. Al momento dell'aggressione erano presenti altre due persone, entrambe illese.

L'aggressione a Sesto San Giovanni

L'esatta dinamica dell'aggressione è ancora in corso di accertamento. Al momento si sa che un ragazzo di circa 20 anni è stato colpito con un machete mentre si trovava in piazza Indro Montanelli.

Secondo quanto riportato dall'AREU, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, il 20enne sarebbe stato accoltellato poco dopo le 5.30. È stato raggiunto da diversi colpi di machete al torace, alla spalla e alla schiena e le sue condizioni sono subito apparse gravi. I soccorritori, intervenuti a bordo di un'ambulanza e di un'automedica, lo hanno stabilizzato e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato.

Illesi altri due uomini

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, insieme al ragazzo ci sarebbero stati altri due uomini di circa 30 anni, entrambi illesi. Uno dei due si sarebbe allontanato poco dopo l'arrivo dei soccorsi, mentre il secondo avrebbe rifiutato cure mediche.