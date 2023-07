Cade con il monopattino a Sesto San Giovanni: grave una ragazza di 25 anni Una ragazza di 25 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo aver avuto un indicente con il monopattino a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

Nella notte fra sabato 1 e domenica 2 luglio una ragazza di 25 anni è caduta dal monopattino elettrico a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. La giovane, che viaggiava con un'amica, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è ancora ricoverata in sala operatoria.

L'incidente con il monopattino

Secondo le prima ricostruzione della polizia, l'incidente sarebbe avvenuto all'una del mattino di oggi, domenica 2 luglio, in via Risorgimento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Le due ragazze, coetanee fra di loro, viaggiavano a bordo di un monopattino elettrico e improvvisamente hanno perso l'equilibrio e sono cadute a terra.

Una delle due ragazze, di 25 anni, è rimasta gravemente ferita dall'impatto con l'asfalto e, non appena sono sopraggiunti gli operatori del 118, hanno subito capito che le sue condizioni non erano da sottovalutare, così l'hanno trasferita in codice rosso all'ospedale più vicino.

La condizioni della 25enne

Non appena arrivata all'ospedale Niguarda di Milano, la giovane è immediatamente stata ricoverata d'urgenza in sala operatoria, dove i medici stanno tentando di stabilizzare le sue condizioni cliniche al fine di capire quali conseguenze possa aver riportato in seguito all'indicente.

Nel frattempo gli operatori di polizia intervenuti sul posto stanno tentato di ricostruire la dinamica dei fatti per escludere con certezza l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli nell'incidente.