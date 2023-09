Ragazzino di 17 anni guida un’auto e si schianta contro un muro: in macchina c’era anche un 11enne Un ragazzo di 17 anni si è messo alla guida di un’automobile e si sarebbe schiantato contro un muro. È successo a Corsico. Sul mezzo con lui c’era anche un bambino di undici anni. Entrambi ne sono usciti illesi.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 17 anni si è messo alla guida di un'automobile e si sarebbe schiantato contro un muro. È successo nella tarda mattinata di oggi, venerdì 8 settembre, a Corsico, un comune che si trova nella provincia di Milano. Sul veicolo con lui c'era anche un bambino di appena undici anni. Fortunatamente entrambi ne sono usciti illesi.

Il ragazzo ha perso il controllo dell'automobile

Sulla base delle informazioni avute fino a questo momento, intorno alle 12, i due adolescenti si trovavano sull'auto e stava guidando sulla via Leonardo Da Vinci al civico 41. A un certo punto, l'adolescente avrebbe perso il controllo del mezzo. E così è andato a sbattere contro il muro. La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

Non è stato necessario per nessuno dei due andare in ospedale

Gli operatori sanitari sono arrivati con un'ambulanza e una automedica. Fortunatamente le loro condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto. Per nessuno dei due è stato infatti necessario il trasferimento in ospedale. Oltre ai medici, sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno così scoperto che il ragazzo alla guida non aveva la maggiore età e non aveva quindi conseguito la patente.

Entrambi i giovani sono stati accompagnati al comando di polizia locale dove sono arrivati i loro familiari. Il diciassettenne adesso rischia una multa amministrativa perché ha guidato senza patente.