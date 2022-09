Ragazza di 23 anni travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce: grave anche l’automobilista Una ragazza di 23 anni è stata travolta a Milano mentre attraversava le strisce pedonali: l’uomo che l’ha investita, è stato poi colto da un malore. Sono entrambi ricoverati.

A cura di Ilaria Quattrone

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che si è verificato nella giornata di oggi, venerdì 16 settembre, a Milano. Quello che è certo è che due persone sono state trasferite in ospedale e che una delle due versa in gravissime condizioni. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per cercare di ricostruirla e accertare eventuali responsabilità.

La 23enne travolta mentre attraversava le strisce pedonali

Intorno alle 12.30, una ragazza di 23 anni stava attraversando le strisce pedonali in via Francesco Crispi, in zona Garibaldi. Con lei c'era anche la sorella. Un'auto, un'Audi Q2, si è fermata per farle passare. Purtroppo però, forse perché la visuale era coperta, una Peugeot 208, non ha visto la coppia e ha travolto la 23enne. Alla guida c'era un uomo di 77 anni che, dopo l'incidente, è stato colto da un malore.

Il 77enne trasferito in ospedale in codice rosso per un malore

I presenti hanno quindi allertato i soccorsi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze e un'automedica. Il 77enne è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso della clinica San Luca: non è chiaro da che tipo di malessere sia stato colpito.

La 23enne ha riportato un trauma cranico

La 23enne, che è stata scaraventata sull'asfalto, ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferita in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia locale he hanno chiuso la strada al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.