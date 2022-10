Anziano travolto da un’auto mentre tiene per mano il nipote di 8 anni: lotta tra la vita e la morte Un uomo di 88 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada tenendo per mano il bimbo di 8 anni. È successo in provincia di Bergamo.

È in gravissime condizioni l'uomo di 88 anni che nel pomeriggio di oggi, sabato 1 ottobre, è stato travolto da un'auto ad Alzano Lombardo, comune in provincia di Bergamo. L'uomo stava attraversando la strada e stava tenendo per mano il nipote di otto anni. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche le forze dell'ordine per svolgere i rilievi del caso e tranquillizzare il piccolino.

L'anziano ha infranto il parabrezza e poi è sbalzato per diversi metri

L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30. Nonno e nipotino stavano attraversando la via Provinciale quando, a un certo punto, l'88enne è stato travolto da una Fiat Punto grigia. L'impatto è stato molto violento tanto che l'anziano è finito sul parabrezza dal lato del passeggero e lo ha infranto. L'uomo inoltre è stato sbalzato per una trentina di metri. Il bimbo di otto anni invece ne è uscito illeso, ma sotto choc.

Il nonno trasferito d'urgenza in ospedale, il nipotino illeso e in stato di choc

È stato il conducente dell'auto a chiamare i soccorsi. I carabinieri di Alzano insieme alla polizia locale hanno svolto i rilievi, sentito il conducente della Fiat e adesso cercheranno di accertare eventuali responsabilità. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 che sono intervenuti con un'automedica e un'ambulanza.

Gli operatori hanno cercato di stabilizzare l'anziano perché fin da subito è risultato molto grave. L'uomo è stato intubato e trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è ancora ricoverato e lotterebbe tra la vita e la morte.