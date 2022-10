Morto in ospedale il nonno investito da un’auto mentre attraversava la strada con il nipotino di 9 anni È morto in ospedale l’anziano di 88 anni che è stato travolto da un’auto lungo la via Provinciale di Alzano Lombardo.

È morto in ospedale l'anziano di 88 anni che è stato travolto da un'auto lungo la via Provinciale di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, mentre stava attraversando la strada tenendo la mano al nipotino di nove anni. A investirlo, una Fiat Punto. Fortunatamente il piccolo è rimasto illeso.

Morto l'anziano investito mentre attraversava col nipotino

Secondo quanto ricostruito, l'88enne è stato travolto sulle strisce pedonali. Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato gli operatori sanitari in codice rosso allertando anche le forze dell'ordine. I primi hanno soccorso immediatamente l'uomo, trovato in condizioni gravissime, mentre i secondi hanno messo in sicurezza l'area e si sono presi cura del nipotino di nove anni che nel mentre era entrato in un forte stato d'agitazione. Secondo una prima ricostruzione degli agenti intervenuti, il nonno è stato investito intorno alle 15.30.

La ricostruzione del violento incidente

Finito sul parabrezza lato passeggero anteriore, l'anziano è stato sbalzato per circa trenta metri prima di impattare violentemente l'asfalto. Il conducente dell'auto si è subito fermato per prestare soccorso e allertare le squadre del 112 che sono arrivate in pochissimi minuti sul luogo dello schianto. Dopo averlo medicato, l'anziano è stato portato al pronto soccorso ma purtroppo è deceduto nella serata di ieri. Le condizioni del piccolo, invece, sono buone anche se c'è stata difficoltà nel farlo riprendere dallo stato di choc.