Travolto da un’auto mentre è in sella alla sua bici: gravissimo un ragazzo di 19 anni In provincia di Como, un ragazzo di 19 anni è stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bici: è stato sbalzato per metri ed è finito in un dirupo.

A cura di Ilaria Quattrone

È in gravissime condizioni il ragazzo di 19 anni che nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 agosto, è rimasto vittima di un incidente mentre si trovava in sella alla sua bici. L'episodio si è verificato a Bellagio, comune al passo del Ghisallo nella frazione Civenna che si trova in provincia di Como.

Il 19enne è stato sbalzato dal sellino e sarebbe finito in un dirupo

In base a una prima ricostruzione, sembrerebbe che il 19enne sia stato travolto da un'automobile guidata da un uomo di 31 anni. La dinamica è però ancora incerta: i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruirla e accertare eventuali responsabilità. Sarà ascoltato il 31enne per capire cosa possa essere successo. Al momento non ci sembrerebbero essere altri testimoni. L'impatto è stato molto violento tanto che il 19enne sarebbe stato sbalzato dal sellino e sarebbe finito in un dirupo.

Ha riportato traumi su tutto il corpo e una frattura a una gamba

I medici e i paramedici del 118, intervenuti con un'ambulanza e l'elicottero, lo hanno prima stabilizzato sul posto e poi trasferito in codice rosso all'ospedale di Varese dove è attualmente ricoverato. In base a quanto riportato dall'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), il 19enne avrebbe riportato un trauma cranico, uno toracico e uno al bacino. Avrebbe riportato anche una frattura a una gamba. Al momento non è chiaro se sia in pericolo di vita e se sarà sottoposto ad alcuni interventi chirurgici. Il conducente invece non avrebbe riportata alcuna ferita e per questo motivo non è stato stabilizzato.