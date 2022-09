Investito mentre attraversa sulle strisce pedonali, 78enne in gravissime condizioni Un uomo di 78 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Grave incidente nella mattinata di oggi, martedì 13 settembre, a Paderno Dugnano, nel Milanese, dove un uomo di 78 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale che hanno preso in carico le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'incidente si è verificato attorno alle 11.30 in via Monte Sabotino, all'altezza del civico 6. Dalle prime informazioni filtrate, pare che il 78enne stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un'automobile di passaggio. Le condizioni del ferito sono apparse da subito molto gravi. I paramedici arrivati a bordo di un'automedica e un'ambulanza l'hanno medicato sul posto prima di trasferirlo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Da quanto riferito da fonti sanitarie, l'uomo ha subìto un trauma cranico molto grave. Nel frattempo gli agenti della locale hanno messo in sicurezza la zona e avviato tutti i rilievi del caso per attribuire le responsabilità dell'incidente.

Ciclista 50enne travolto da un'auto in corsa, è gravissimo

Stamattina, un altro incidente nel Milanese ha provocato il grave ferimento di un ciclista 50enne. Mentre procedeva lungo la strada provinciale 236 che unisce Gaggiano e Cisliano, l'uomo è stato travolto da un'auto in corsa. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito con l'elisoccorso in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono molto delicate e non sarebbe ancora fuori pericolo di vita.